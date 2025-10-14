Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Odenwaldkreis: Drogen im Straßenverkehr(DiS)/Drei berauschte Fahrer gestoppt - Kokaineinfluss und kein Führerschein

Bild-Infos

Download

Odenwaldkreis (ots)

Die Verkehrssicherheitsarbeit zählt zu den Hauptaufgaben der Polizei in Südhessen. Im Rahmen eines Kontrolltages am Montag (13.10.) führten Beamtinnen und Beamte der Polizeidirektion Odenwald unter Anleitung erfahrener und bezüglich der Thematik spezialisierter Kollegen in der Zeit zwischen 13.30 und 21.30 Uhr entsprechende Kontrollen, unter anderem in der Bienenhauskurve am Höchster Rondell (Bundesstraße 45) durch.

Insgesamt unterzogen die Ordnungshüter hierbei acht Wagenlenker Drogentests. Bei drei Fahrern wurden anschließend Blutentnahmen durchgeführt, weil der Verdacht auf Rauschmittelbeeinflussung bestand. Unter anderem verliefen bei den Wagenlenkern Drogenvortests positiv auf den Konsum von Kokain oder Cannabis vor Fahrtantritt. Zudem erstatteten die Ordnungshüter gegen einen der Autofahrer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Gegen 14.40 Uhr stoppten die Kontrolleure im Wiesenweg in Michelstadt einen 22 Jahre alten Autofahrer, bei dem der Verdacht auf Cannabisbeeinflussung bestand. Um 17.15 Uhr fiel bei einem in der Bienenhauskurve bei Höchst überprüften 34 Jahre alten Fahrer aus dem Rhein-Neckar-Kreis ebenfalls auf, dass er offenbar unter Cannabiseinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Gegen 20.00 Uhr kontrollierten die Polizisten in der Carl-Benz-Straße in Erbach einen 29-jährigen Autofahrer, bei dem ein Test auf den vorherigen Konsum von Kokain und Cannabis reagierte. Einen Führerschein konnte er den Beamten nicht vorlegen. Ihn erwarten nun entsprechende Ermittlungsverfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell