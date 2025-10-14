Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Schaafheim-Schlierbach: Einbrecher nehmen Einfamilienhaus ins Visier

Polizei sucht Zeugen

Schaafheim (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher nahmen am Montag (13.10.) zwischen 6.30 und 18.30 Uhr ein Einfamilienhaus in der "Neue Straße" ins Visier. Die Kriminellen verschafften sich gewaltsam durch eine Tür Zutritt in das Haus. Im Innern durchwühlten sie diverse Räumlichkeiten und erbeuteten Bargeld. Im Anschluss suchten sie in unbekannte Richtung das Weite. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen die Täter einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei ist mit dem Fall betraut und hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Wer hat im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kripo in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell