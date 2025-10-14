PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Schaafheim-Schlierbach: Einbrecher nehmen Einfamilienhaus ins Visier
Polizei sucht Zeugen

Schaafheim (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher nahmen am Montag (13.10.) zwischen 6.30 und 18.30 Uhr ein Einfamilienhaus in der "Neue Straße" ins Visier. Die Kriminellen verschafften sich gewaltsam durch eine Tür Zutritt in das Haus. Im Innern durchwühlten sie diverse Räumlichkeiten und erbeuteten Bargeld. Im Anschluss suchten sie in unbekannte Richtung das Weite. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen die Täter einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei ist mit dem Fall betraut und hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Wer hat im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kripo in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 17:52

    POL-ERB: Geparkter PKW angefahren und geflüchtet

    Breuberg Hainstadt (ots) - In der Zeit zwischen Sonntag (12.10.), gegen 18:00 Uhr und Montag (13.12.), gegen 07:55 Uhr wurde eine in der Mainstraße geparkte graue Mercedes A-Klasse offensichtlich angefahren und unfallbeschädigt zurückgelassen. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 700 Euro. Wer konnte den Vorfall beobachten oder kann Hinweise zu dem Unfallverursacher geben? Hinweise hierzu bitte an die ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 16:01

    POL-HP: Lorsch: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht!

    Lorsch (ots) - Am (13.10.) zwischen 06:30 Uhr und 12:30 Uhr kam es in der Klarastraße, gegenüber der Hausnummer 5 in 64653 Lorsch, zu einer Verkehrsunfallflucht. Das durch den Verkehrsunfall beschädigte Fahrzeug stand am rechten Fahrbahnrand abgeparkt, in Fahrtrichtung der Lindenstraße. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem bislang noch unbekannten Unfallverursacher machen können, werden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren