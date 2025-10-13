PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lorsch: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht!

Lorsch (ots)

Am (13.10.) zwischen 06:30 Uhr und 12:30 Uhr kam es in der Klarastraße, gegenüber der Hausnummer 5 in 64653 Lorsch, zu einer Verkehrsunfallflucht. Das durch den Verkehrsunfall beschädigte Fahrzeug stand am rechten Fahrbahnrand abgeparkt, in Fahrtrichtung der Lindenstraße.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem bislang noch unbekannten Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der 06252/706-555 in Verbindung zu setzen."

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0

