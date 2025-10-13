PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Geschwindigkeitsmessung der Polizei - 48 km/h zu schnell und Radfahrer mit 2,45 Promille

Lampertheim (ots)

Am Sonntagabend (12.10.), in der Zeit zwischen 22.20 und 23.20 Uhr, überwachten Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim in der Wormser Straße die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit.

Auf dieser Strecke ist die Geschwindigkeit ab 22.00 auf 30 km/h begrenzt. Insgesamt wurden 47 Fahrzeuge gemessen, dabei kam es zu sechs Verkehrsverstößen. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Wagenlenker mit 78 Stundenkilometern. Ihn erwarten nun mehrere hundert Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Zudem stoppten die Ordnungshüter an der Kontrollstelle einen Fahrradfahrer mit 2,45 Promille. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und musste anschließend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

