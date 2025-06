Plettenberg (ots) - Aus einem Auf der Wiese parkenden Firmenfahrzeug wurden am Donnerstagmorgen ein Rucksack und eine Umhängetasche jeweils mitsamt Inhalt gestohlen. Am Donnerstagabend zwischen 20.55 und 23 Uhr wurde an der Herscheider Straße ein Pedelec gestohlen. Der Eigentümer hatte es am Abend an einem Unterstand abgestellt und mit einem schloss gesichert. Die ...

