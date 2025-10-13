Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Zwei Autoaufbrüche beschäftigen Kripo

Groß-Gerau (ots)

Ein auf dem Waldparkplatz an der Bundesstraße 44 gegenüber dem Falltorhaus geparkter Mini Cooper und ein an der Tennisanlage in Wallerstädten abgestellter Fiat gerieten am Samstag (11.10.) in den Fokus von Autoaufbrechern. Die Taten ereigneten sich in der Zeit zwischen 14.30 und 17.00 Uhr. Die Täter drangen durch das Einschlagen von Scheiben in die Fahrzeuginnenräume ein und ließen anschließend jeweils Geld mitgehen.

Insgesamt beträgt der Schaden nach ersten Schätzungen über 1000 Euro. Die Polizei prüft einen Tatzusammenhang. Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell