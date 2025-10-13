Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach: Einbruch in Kiosk/Kaffeemaschinen und Getränke im Visier

Mörlenbach (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Sonntag (05.10.) und Sonntag (12.10.) in einen Kiosk in der Schulstraße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen zunächst gewaltsam Zutritt und entwendeten anschließend zwei Kaffeemaschinen und mehrere Getränkekisten. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite.

Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen oder gehört haben, werden gebeten, mit der Polizei in Heppenheim (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06252 / 706 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell