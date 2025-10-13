PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach: Einbruch in Kiosk/Kaffeemaschinen und Getränke im Visier

Mörlenbach (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Sonntag (05.10.) und Sonntag (12.10.) in einen Kiosk in der Schulstraße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen zunächst gewaltsam Zutritt und entwendeten anschließend zwei Kaffeemaschinen und mehrere Getränkekisten. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite.

Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen oder gehört haben, werden gebeten, mit der Polizei in Heppenheim (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06252 / 706 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 09:52

    POL-DA: Kelsterbach: Verkehrsfahnder stoppen 26-Jährigen/62 "Sachen" zu schnell

    Kelsterbach (ots) - Zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen stoppten am Freitagnachmittag (10.10.) auf der Bundesstraße 40 einen 26 Jahre alten Autofahrer. Er passierte den Streckenabschnitt, auf dem maximal 100 km/h erlaubt sind, mit 162 "Sachen". Den 26-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld von ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 09:14

    POL-DA: Einhausen: Autoaufbruch/Handtasche gestohlen

    Einhausen (ots) - Am Samstag (11.10.) kam es in der Jägersburger Straße zu einem Autoaufbruch. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 14.15 und 14.50 Uhr gewaltsam Zugang zu einem dort geparkten Opel und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum eine Handtasche samt Inhalt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 09:06

    POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zwei Wohnungseinbrüche/Zeugen gesucht

    Mörfelden-Walldorf (ots) - Am Freitag (10.10.) ereigneten sich in Mörfelden-Walldorf zwei Wohnungseinbrüche. Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen 12.30 und 21.15 Uhr über den Balkon gewaltsam Zugang in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bürgermeister-Klingler-Straße und suchten anschließend nach Wertgegenständen. Zudem geriet im Gärtnerweg ein Einfamilienhaus in das Visier Krimineller. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren