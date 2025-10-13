Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zwei Wohnungseinbrüche/Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Freitag (10.10.) ereigneten sich in Mörfelden-Walldorf zwei Wohnungseinbrüche. Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen 12.30 und 21.15 Uhr über den Balkon gewaltsam Zugang in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bürgermeister-Klingler-Straße und suchten anschließend nach Wertgegenständen. Zudem geriet im Gärtnerweg ein Einfamilienhaus in das Visier Krimineller. Hier drangen die Täter über ein Fenster in die Räumlichkeiten ein. Tatzeit war hier zwischen 18.00 und 20.15 Uhr. Was bei den beiden Einbrüchen gestohlen wurde, ist noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960.

