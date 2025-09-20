PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Motorradfahrer wird durch Unfall leicht verletzt

PR Wolgast (ots)

Am Samstag, den 20.09.2025, kam es um 11:05 Uhr auf der B111 auf Höhe der Ortsumgehung Wolgast zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad mit einem leichtverletzten Beteiligten.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 43-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Ford die K 22 von Groß Ernsthof kommend in Richtung der B 111. Dieser wollte an der Einmündung nach links in Fahrtrichtung Wolgast abbiegen. Hierbei übersah er den von rechts kommenden 21-jährigen deutschen Fahrzeugführer eines Motorrades der Marke Honda, der seinerseits beabsichtigte nach links in Richtung Groß Ernsthof abzubiegen.

Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden, der auf etwa 5.000 Euro geschätzt wird. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.

Der Motorradfahrer wurde durch die Kollision leicht verletzt und wurde vor Ort durch die eingesetzten Rettungskräfte ambulant behandelt.

Die B 111 musste zur Bereinigung der Unfallstelle für wenige Minuten voll gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Wolgast war mit 12 Kameraden vor Ort und kümmerte sich um die Bereinigung der ausgelaufenen Betriebsstoffe.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

