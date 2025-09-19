Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Frau fährt in Kleidungsgeschäft

Malchow (ots)

Am 19.09.2025 erhielten die Beamten des Polizeireviers Röbel gegen 11:00 Uhr eine Meldung über einen Verkehrsunfall in der Friedrich-Ebert-Straße in Malchow. Auf dem Parkplatz eines dortigen Kleidungsgeschäftes sei ein Fahrzeug gegen die Wand des Geschäftes gefahren. Vor Ort konnten die Beamten feststellen, dass eine 56-jährige deutsche Frau mit ihrem PKW aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache gegen die Mauer des Kleidungsgeschäftes gefahren ist. Sie stand unter Schock und wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung ambulant behandelt. Es entstand ein Schaden von am Mauerwerk und am Auto in Höhe von 10.000 Euro.

