PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Frau fährt in Kleidungsgeschäft

Malchow (ots)

Am 19.09.2025 erhielten die Beamten des Polizeireviers Röbel gegen 11:00 Uhr eine Meldung über einen Verkehrsunfall in der Friedrich-Ebert-Straße in Malchow. Auf dem Parkplatz eines dortigen Kleidungsgeschäftes sei ein Fahrzeug gegen die Wand des Geschäftes gefahren. Vor Ort konnten die Beamten feststellen, dass eine 56-jährige deutsche Frau mit ihrem PKW aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache gegen die Mauer des Kleidungsgeschäftes gefahren ist. Sie stand unter Schock und wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung ambulant behandelt. Es entstand ein Schaden von am Mauerwerk und am Auto in Höhe von 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Johanna Liebich
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5007
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 09:28

    POL-NB: Diebstahl von Baustelle - Polizei fasst Dieb

    Lodmannshagen (ots) - Am Mittwoch, 17. September 2025, erhielt die Polizei gegen 11:00 Uhr die Mitteilung über einen vermeintlichen Diebstahl. Ein Zeuge habe mitgeteilt, dass er beobachtet habe, wie eine männliche Person Baumaterial von einer Baustelle in Lodmannshagen entwendet habe. Anschließend sei der Tatverdächtige in einem Transporter der Marke Citroen geflohen und der Zeuge habe die Polizei informiert. Die ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 01:26

    POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Kindern auf der L28 bei Friedland (LK MSE)

    Friedland (ots) - Am 18.09.2025 gegen 18:54 Uhr kam es auf der Landstraße 28 zwischen der Ortslage Brunn und dem Abzweig Ganzkow zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Kindern. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr die 63-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Hyundai die L28 aus Brunn kommend in Fahrtrichtung Neddemin. Hinter dem PKW Hyundai befand ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 00:28

    POL-NB: Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden auf der L21 bei Richtenberg (LK V-R)

    Grimmen (LK VR) (ots) - Am 18.09.2025 ereignete sich auf der L21 zwischen Groß Kordshagen und Jakobsdorf gegen 19:50 Uhr ein Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 59-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Citroen die Landstraße 21 in Richtung Jakobsdorf. Beim Durchfahren einer Rechtskurve verlor er hierbei aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren