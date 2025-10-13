PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DA: Bensheim: Brand in leerstehender Einkaufsmeile

Bensheim (ots)

Ein Brand in einer derzeit leerstehenden Einkaufsmeile im Bereich Promenadenstraße/Beauner Platz, rief in der Nacht zum Samstag (11.10.), kurz vor 2.00 Uhr, Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan.

Bei der Rettungsleitstelle wurde zunächst eine Rauchentwicklung gemeldet. Die Feuerwehr hatte den Brand anschließend rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf rund 5000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/7060 beim Kommissariat 10 in Heppenheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

