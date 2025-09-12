Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallverursacher schlägt zu

Baumholder (ots)

Am 11.09.2025 gegen 18 Uhr ereignete sich in der Berschweilerstraße in Baumholder ein Auffahrunfall. Danach stieg der Verursacher aus und schlug seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht. Anschließend setzte er sich in sein Fahrzeug, drehte und fuhr weg. Der Geschädigte und ein weiterer Zeuge konnten sich das Kennzeichen des Flüchtenden merken. Gegen diesen wird wegen Körperverletzung und Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt.

