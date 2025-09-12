Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Betrunkener Autofahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmer

Konz (ots)

Am Freitag, 12.09.2025, gegen 18.40 Uhr, wurde der Polizei ein auf der B 419 zwischen Temmels und Konz auffällig fahrender schwarzer Kia gemeldet. Dieser sei mehrfach in den Gegenverkehr geraten. Im Rahmen der anschließenden Fahndungsmaßnahmen konnte der Fahrzeugführer von Beamten der Polizeiinspektion Trier angetroffen werden. Dieser stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Zeugen, welche Hinweise zu dem genannten Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Trier oder Saarburg zu melden.

