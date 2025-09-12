PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Swimmingpool auf der Kammerwoog-Brücke...verkehrte Welt in Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Am 12.09.2025 um 11:00 Uhr wurden die Kräfte der Polizeiinspektion Idar-Oberstein zu einem nicht alltägliche Unfall auf der B41 gerufen.

Mitten auf der Kammerwoog-Brücke wurde ein Gespann, welches einen größeren Swimmingpool transportierte, von einer Windböe erfasst und kippte zur Seite. Hierbei löste sich der Anhänger vom Zugfahrzeug und kam mitten auf der B41 zum liegen.

Für die Sicherung des verunfallten Gespanns und den anschließenden Abschleppvorgang musste die B41 für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden, was zu einer nicht unerheblichen Rückstaubildung in beide Fahrtrichtungen führte.

Zeitweise erfolgte eine einseitige Verkehrsführung in beide Richtungen.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt und es entstand nur ein geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
PI Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

