POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Groß-Gerau (ots)

Zwischen dem 10.10.2025 gegen 14:00 Uhr und dem 11.10.2025 gegen 10:40 Uhr kam es auf einem Parkplatz der Danziger Straße 4 in 64521 Groß-Gerau zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier wurde ein rückwärts vor der eigenen Garage parkender rot-schwarzer Smart am vorderen, linken Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss mit seinem Fahrzeug in unbekannte Richtung vom Unfallort.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152-1750 in Verbindung zu setzen.

