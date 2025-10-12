Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Unfall mit schwerwiegendem Sachschaden.

Michelstadt (ots)

Am Samstagabend ereignete sich gegen 21:37 Uhr in der Relystraße in Michelstadt ein Verkehrsunfall bei dem mehrere Fahrzeuginsassen verletzt wurden. Demnach befuhr ein 22-Jährige Audi-Fahrer zusammen mit zwei weiteren Fahrzeuginsassen im Alter von 23 und 25 die Relystraße von Michelstadt kommend in Richtung Erbach. Durch bislang noch ungeklärte Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte er zunächst seitlich mit einem Metallzaun und anschließend frontal mit einem Baum. Durch den Aufprall überschlug sich der Pkw und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Durch die Kollisionen wurde sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer leicht verletzt. Ein weiterer Mitfahrer wurde schwer verletzt. Die verletzten Fahrzeuginsassen wurden daraufhin in umliegende Krankenhäuser verbracht. Das Fahrzeug musste geborgen werden. Die Fahrbahn wurde für mehrere Stunden gesperrt. Weiterhin waren mehrere Einsatzkräfte und Fahrzeuge der Feuerwehr Michelstadt sowie ein Unfallgutachter beteiligt. Die strafrechtlichen Ermittlungen gegen den Fahrzeugführer wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung wurden eingeleitet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 70.000 Euro

