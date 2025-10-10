Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Autoaufbruch in der Karl-Marx-Straße

Heppenheim (ots)

Am Freitagmorgen (10.10.), in der Zeit zwischen 8.55 und 9.20 Uhr, wurde die Karl-Marx-Straße zum Schauplatz eines Diebstahls. Unbekannte Täter schlugen eine Scheibe zu einem dort geparkten Mitsubishi ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum eine Handtasche samt Geld, Handy und persönlichen Dokumenten.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell