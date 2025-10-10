PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Otzberg-Hering: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Otzberg (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen am Mittwoch (8.10.) zwischen 17.30 und 19.30 Uhr ein Einfamilienhaus im Rodensteiner Weg ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen durch eine Tür Zutritt in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten. Aktuellen Erkenntnissen zufolge machten die Einbrecher keine Beute und suchten im Anschluss in unbekannte Richtung das Weite.

Wer konnte im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachten?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 09:23

    POL-DA: Raunheim: Einbruch in Einfamilienhaus/Wer kann Hinweise geben?

    Raunheim (ots) - Zwischen Montagmorgen (06.10.) und Donnerstagabend (09.10.) nahmen bislang unbekannte Einbrecher ein Einfamilienhaus in der Liebfrauenstraße ins Visier. Die Kriminellen verschafften sich durch die Terrassentür gewaltsam Zutritt in das Haus. Im Innern durchsuchten sie mehrere Räume. Ihnen fielen Geld und eine Kosmetiktasche in die Hände. Im ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 09:13

    POL-DA: Darmstadt: Unbekannte wollen in Biergarten einbrechen / Wer hat etwas bemerkt?

    Darmstadt (ots) - Durch einen versuchten Einbruch verursachten Kriminelle einen Schaden von etwa 2.000 Euro. Im Zeitraum zwischen Sonntagabend (5.10.) etwa 22.00 Uhr und Donnerstagmittag (9.10.) etwa 12.00 Uhr näherten sich die bislang unbekannten Täter einer Holztür des Biergartens am Marktplatz. Hier versuchten sie mehrfach, gewaltsam ins Innere zu gelangen, ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 06:07

    POL-DADI: Wiebelsbach, B45 - Verkehrsunfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden

    Wiebelsbach, B45 (ots) - Am frühen Freitagmorgen (10.10.) kam es gegen 4:00 Uhr auf der Bundesstraße 45 im Bereich der Einmündung zur Kreisstraße 111 bei Wiebelsbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 35-jähriger Fahrer mit seinem Kleintransporter die K111 aus Richtung Wiebelsbach kommend und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren