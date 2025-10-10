Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Otzberg-Hering: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Otzberg (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen am Mittwoch (8.10.) zwischen 17.30 und 19.30 Uhr ein Einfamilienhaus im Rodensteiner Weg ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen durch eine Tür Zutritt in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten. Aktuellen Erkenntnissen zufolge machten die Einbrecher keine Beute und suchten im Anschluss in unbekannte Richtung das Weite.

Wer konnte im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachten?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

