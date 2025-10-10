Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Einbruch in Einfamilienhaus/Wer kann Hinweise geben?

Raunheim (ots)

Zwischen Montagmorgen (06.10.) und Donnerstagabend (09.10.) nahmen bislang unbekannte Einbrecher ein Einfamilienhaus in der Liebfrauenstraße ins Visier. Die Kriminellen verschafften sich durch die Terrassentür gewaltsam Zutritt in das Haus. Im Innern durchsuchten sie mehrere Räume. Ihnen fielen Geld und eine Kosmetiktasche in die Hände. Im Anschluss suchten sie das Weite.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell