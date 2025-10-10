PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Einbruch in Einfamilienhaus/Wer kann Hinweise geben?

Raunheim (ots)

Zwischen Montagmorgen (06.10.) und Donnerstagabend (09.10.) nahmen bislang unbekannte Einbrecher ein Einfamilienhaus in der Liebfrauenstraße ins Visier. Die Kriminellen verschafften sich durch die Terrassentür gewaltsam Zutritt in das Haus. Im Innern durchsuchten sie mehrere Räume. Ihnen fielen Geld und eine Kosmetiktasche in die Hände. Im Anschluss suchten sie das Weite.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 09:13

    POL-DA: Darmstadt: Unbekannte wollen in Biergarten einbrechen / Wer hat etwas bemerkt?

    Darmstadt (ots) - Durch einen versuchten Einbruch verursachten Kriminelle einen Schaden von etwa 2.000 Euro. Im Zeitraum zwischen Sonntagabend (5.10.) etwa 22.00 Uhr und Donnerstagmittag (9.10.) etwa 12.00 Uhr näherten sich die bislang unbekannten Täter einer Holztür des Biergartens am Marktplatz. Hier versuchten sie mehrfach, gewaltsam ins Innere zu gelangen, ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 06:07

    POL-DADI: Wiebelsbach, B45 - Verkehrsunfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden

    Wiebelsbach, B45 (ots) - Am frühen Freitagmorgen (10.10.) kam es gegen 4:00 Uhr auf der Bundesstraße 45 im Bereich der Einmündung zur Kreisstraße 111 bei Wiebelsbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 35-jähriger Fahrer mit seinem Kleintransporter die K111 aus Richtung Wiebelsbach kommend und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren