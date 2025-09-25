Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln- Bürgersprechstunde

Hamminkeln (ots)

Die Hamminkelner Bezirksdienstbeamten stehen am Montag, 29.09.2025, in der Zeit von 12:00 bis 14:00 Uhr interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Fragen zur Verfügung.

Die Beamten erwarten Sie zu dieser Zeit im Polizeidienstgebäude Hamminkeln an der Rathausstraße 17.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

EG

