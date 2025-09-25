PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln- Bürgersprechstunde

Hamminkeln (ots)

Die Hamminkelner Bezirksdienstbeamten stehen am Montag, 29.09.2025, in der Zeit von 12:00 bis 14:00 Uhr interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Fragen zur Verfügung.

Die Beamten erwarten Sie zu dieser Zeit im Polizeidienstgebäude Hamminkeln an der Rathausstraße 17.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

EG

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 10:34

    POL-WES: Moers - Zeugensuche nach Einbruch in Lebensmittelgeschäft

    Moers (ots) - In der Zeit von Mittwoch, den 24.09.2025, 21:15 Uhr bis Donnerstag, den 25.09.2025, 04:18 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Personen Zugang in ein Lebensmittelgeschäft an der Klever Straße. Diese verschafften sich durch das Aufhebeln zweier Schiebetüren Zugang in das Geschäft und stahlen im Weiteren eine bislang unbekannte Anzahl an Tabakwaren. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zur ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 11:55

    POL-WES: Wesel- Zeugen nach Einbruch in Friseurgeschäft gesucht

    Wesel (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen unbekannte Personen in die Geschäftsräume eines Friseurs an der Friedenstraße im Stadtteil Fusternberg ein. Die Tatverdächtigen schlugen eine Scheibe der Geschäftsfront ein und stahlen Bargeld aus dem Friseursalon. Die Polizei bittet um Hinweise zum Tathergang und zu den handelnden Personen. Melden Sie ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 10:48

    POL-WES: Moers - Zeugensuche nach versuchtem Raub auf Fußgängerin

    Moers (ots) - Am Dienstagabend, den 23.09.2025, kam es gegen 19:20 Uhr auf der Bismarckstraße zu einem versuchten Raub auf eine 62- jährige Frau. Die Frau aus Moers lief als Fußgängerin die Bismarckstraße in Richtung Ruhrstraße entlang. In Höhe des Bahnübergangs näherte sich für sie von hinten ein bislang unbekannter Mann, der ihr versuchte den Rucksack vom Rücken zu ziehen. Die Moerserin hielt den Rucksack ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren