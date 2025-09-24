FW-Kiel: Einsatzerstmeldung | Feuer im Hinterhof, droht auf Wohngebäude überzugreifen
Kiel (ots)
Aktuell befinden wir uns in einem Brandeinsatz in der Johannesstraße in Kiel - Gaarden.
Da wir noch mit der Einsatzabwicklung beschäftigt sind, bitten wir Sie von telefonischen Anfragen zum jetzigen Zeitpunkt abzusehen. Sobald wir nähere Informationen haben, werden wir diese in einer Folge- und / oder Abschlussmeldung veröffentlichen.
