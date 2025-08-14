Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Einsatzabschlussmeldung | Feuer in Mehrfamilienhaus in Mettenhof

Kiel (ots)

Der Brandeinsatz im Bornholmer Weg in Kiel Mettenhof ist beendet.

Gegen 08:55 Uhr hatten Anrufer der Integrierten Regionalleitstelle Mitte Flammenschein und starke Rauchentwicklung aus dem obersten Geschoss eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Daraufhin wurden Kräfte der Haupt-, Ost- und Nordwache, sowie des Rettungsdienstes und die Freiwilligen Feuerwehren Suchsdorf und Russee alarmiert. Auch Sonderkomponenten der Freiwilligen Feuerwehren Meimersdorf und Dietrichsdorf kamen zum Einsatzort.

Die anfahrenden Kräfte konnten die Meldung schnell bestätigen. Es brannte im Laubengang vor einer Wohnung, eine Ausbreitungsgefahr auf das Dach war gegeben. Die Wohnung selbst war vom Brand nicht betroffen, allerdings leicht verraucht. Sofort gingen mehrere Trupps zur Brandbekämpfung vor und konnten das Feuer schnell löschen. Die Wasserversorgung gestaltete sich durch eine defekte Steigleitung im Gebäude schwierig, konnte aber schnell durch eine zusätzliche Schlauchleitung hergestellt werden.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand, ein Hund konnte aus dem verrauchten Bereich gesichert werden. Nach rund 45 Minuten konnte mit dem Rückbau der Einsatzstelle begonnen werden.

