Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Wohnungsbrand im Elendsredder in Kiel, Bewohner und Hund konnten gerettet werden.

Kiel (ots)

Um 17:10 Uhr erreichte die Integrierte Regionalleitstelle Mitte ein Notruf aus dem Elendsredder in Kiel Wik. Der Meldende gab an, kurz vorher noch mit dem Bewohner der Wohnung telefoniert zuhaben, nun steht er vor dem Haus und sieht schwarzen Rauch aus der Wohnung des Bewohners, daraufhin habe er die 112 angerufen. Durch die Leitstelle wurde sofort der Löschzug der Hauptwache mit Unterstützung durch die Nordwache sowie der Rettungsdienst zu der Adresse alarmiert. Beim Eintreffen wurde die gemeldete Lage durch die alarmierten Kräfte bestätigt, die Wohnungstür wurde gewaltsam geöffnet, 2 Trupps gingen unter Atemschutz mit C-Strahlrohren zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in die Wohnung vor, schnell konnte eine Person gefunden und zur Versorgung an den Rettungsdienst übergeben werden, sie wurde zur Weiterbehandlung in ein Kieler Krankenhaus transportiert, das Feuer in der Wohnung konnte durch die vorgehenden Trupps ebenfalls schnell gelöscht werden ein Hund aus der Wohnung wurde mit dem Arbeitswagen zur Betreuung in das Kieler Tierheim transportiert. Nach 45 min konnte der Einsatz beendet werden, insgesamt waren ca. 20 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz

Rückfragen bitte an:

Medien-Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Kiel
Lagedienstführer
Telefon: 0431 / 5905 - 0
Fax: 0431 / 5905 - 147
https://www.kiel.de/de/gesundheit_soziales/feuerwehr/index.php

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell

