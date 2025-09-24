PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zeugensuche nach versuchtem Raub auf Fußgängerin

Moers (ots)

Am Dienstagabend, den 23.09.2025, kam es gegen 19:20 Uhr auf der Bismarckstraße zu einem versuchten Raub auf eine 62- jährige Frau.

Die Frau aus Moers lief als Fußgängerin die Bismarckstraße in Richtung Ruhrstraße entlang. In Höhe des Bahnübergangs näherte sich für sie von hinten ein bislang unbekannter Mann, der ihr versuchte den Rucksack vom Rücken zu ziehen. Die Moerserin hielt den Rucksack aber fest, sodass die Wegnahme scheiterte.

Die 62- Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen, die im weiteren Verlauf durch einen hinzugezogenen Rettungswagen versorgt wurden.

Der unbekannte Mann flüchtete anschließend ohne Beute zu Fuß in Richtung Römerstraße.

Die Moerserin beschreibt ihn wie folgt: männlich, ca. 20-25 Jahre alt, ca. 185 cm groß, mit Oberlippenbart.

Die Kriminalpolizei, die die Ermittlungen aufnahm, bittet nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich bei der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-1710 zu melden.

/cd Ref. 250923-2026

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

