POL-WES: Wesel - Zeugensuche nach Einbruch in Büroräume

Wesel (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, den 24.09.2025, verschafften sich mindestens drei unbekannte Personen gegen 03:15 Uhr Zutritt in ein Mehrfamilienhaus an der Julius-Leber-Straße.

Die Tatverdächtigen hebelten zunächst die Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses auf und drangen im weiteren Verlauf im Erdgeschoss in die Büroräume eines Pflegedienstes ein, durchwühlten dort diverse Schränke und versuchten einen Tresor zu entwenden.

Eine Bewohnerin des Hauses, die auf Klopfgeräusche aufmerksam geworden war, konnte bei ihrer Nachschau nach dessen Grund, insgesamt drei männliche, unbekannte Personen erkennen, die die Büroräume fluchtartig verließen.

Die Bewohnerin beschreibt die Männer wie folgt: Alle sollen dunkel bekleidet gewesen sein, eine Kopfbedeckung getragen haben, ca. 25 - 40 Jahre alt und ca. 170 cm groß gewesen sein. Eine der Personen soll eine untersetzte Statur gehabt haben.

Wer kann weitere Hinweise zu den Tätern geben oder hat im Bereich der Julius-Leber-Straße und Umgebung auch im Vorfeld auffällige Beobachtungen gemacht?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281-107 0 entgegen.

/cd Ref. 250924-0444

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

