Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Verkehrsunfall mit einer schwer Verletzten nach Kollision mit Lkw

Wesel (ots)

Am Dienstagmorgen (23.09.2025), kam es gegen 08:50 Uhr auf der Straße Kurfürstenring zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Lkw, infolgedessen die 83- jährige Fußgängerin schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde.

Eine 83-jährige Frau aus Wesel überquerte zu Fuß die Fußgängerampel der Kreuzung Kurfürstenring/Blankenburgstraße in Richtung Blankenburgstraße. Zeitgleich befuhr ein 63-jähriger Mann aus Dortmund mit seinem LKW die Blankenburgstraße in Fahrtrichtung Mölderplatz. Im Kreuzungsbereich Blankenburgstraße/Kurfürstenring beabsichtigte der 63-Jährige nach links auf den Kurfürstenring abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah der 63-jährige die 83-jährige Fußgängerin und es kam zur Kollision.

Ein eingesetzter Rettungswagen brachte die Weselerin in ein nahegelegenes Krankenhaus.

/cd

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

