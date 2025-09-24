PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Kostenlose Pedelec-Trainings der Polizei in den Herbstferien

Kreis Wesel (ots)

Die Kreispolizeibehörde Wesel bietet in den Herbstferien wieder kostenlose E-Bike/ Pedelec-Trainings an. Diese dauern etwa drei Stunden und setzt sich aus drei Bereichen zusammen:

Es gibt eine theoretische Einweisung mit der Abgrenzung vom Fahrrad zum Pedelec, die Polizei informiert über Neuerungen und Regeln im Straßenverkehr. Die Teilnehmenden können einen Reaktionstest auf einem Pedelec-Simulator solvieren und es gibt auch ein fahrpraktisches Training mit dem eigenen Pedelec.

Falls Sie ihr Pedelec polizeilich codieren lassen möchten, bringen Sie bitte auch Ihren Ausweis und die Kaufunterlagen/Fahrradpass mit.

Eine Anmeldung für die Teilnahme am Training ist erforderlich! Tel.: 0281 / 107 - 7777 E-Mail: pedelectraining.wesel@polizei.nrw.de

Trainings finden an folgenden Terminen statt:

Montag, 13.10.2025, 09:00 - 12:00 Uhr, Xanten, Willi-Fährmann-Gesamtschule, Heinrich-Lensing-Str. 3

Mittwoch, 15.10.2025, 09:00 - 12:00 Uhr, Moers, Adolf-Reichwein Grundschule, Reichweinstr. 2

Donnerstag, 16.10.2025, 09:00 - 12:00 Uhr, Schermbeck, Grundschule Schermbeck, Weseler Str. 12

Freitag, 17.10.2025, 09:00 - 12:00 Uhr, Dinslaken, Gesamtschule Hiesfeld, Kirchstr. 65

Dienstag, 21.10.2025, 09:00 - 12:00 Uhr, Wesel, Ida-Noddack GS, Paulinum, Martinistr. 12

Mittwoch, 22.10.2025, 09:00 - 12:00 Uhr, Alpen, Grundschule Alpen, Zum Wald 16

Freitag, 24.10.2025, 09:00 - 12:00 Uhr, Hamminkeln, Gesamtschule Hamminkeln, Diersfordter Str. 32

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

