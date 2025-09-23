Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zeugensuche nach Wurf von unbekanntem Gegenstand von Autobahnbrücke

Moers (ots)

Am Freitag, den 19.09.2025, kam es gegen 17:30 Uhr zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, bei dem zwei unbekannte Personen mutmaßlich Lehm von der Autobahnbrücke der Dorotheenstraße in Moers auf die BAB 40 warfen.

Ein 40- jähriger Mann aus Duisburg befuhr mit seinem LKW die BAB 40 in Richtung Duisburg und nahm auf der Brücke Dorotheenstraße zwei Kinder wahr.

Als er die Brücke unterfuhr, bemerkte er, dass etwas von der Brücke geworfen wurde. Es kam im Weiteren zu einem Einschlag in die Windschutzscheibe des Lkw.

Der LKW Fahrer kam mit dem Schrecken davon und informierte die Polizei.

Das ermittelnde Verkehrskommissariat sucht nun die Kinder, die in diesem Zusammenhang wie folgt beschrieben werden:

Das erste Kind wird als männlich, ca. 10 bis 11 Jahre alt , mit hagerer Statur , dicker Nase, schwarzen lockigen Haaren und beigem Pullover beschrieben.

Das zweite Kind wird als männlich, ca. 10 bis 11 Jahre alt und schlank beschrieben.

Ermittlungen des Verkehrskommissariats ergaben, dass es sich bei dem auf das Fahrzeug geworfenen Gegenstand vermutlich um Lehm gehandelt hat.

Wer kann Hinweise zu den gesuchten Personen geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegen.

/cd Ref. 250919-1935

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell