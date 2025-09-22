PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Verkehrsunfall mit drei schwer verletzten Personen führt zu zeitweiser Vollsperrung der B 58

Hünxe (ots)

Am Montag, den 22.09.2025 kam es gegen 09:47 Uhr auf der Schermbecker Landstraße (B58) Höhe Lühler Heide zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen schwer verletzt wurden.

Ein 54- jähriger Mann aus Hünxe befuhr die Schermbecker Landstraße in Richtung Wesel. In Höhe der Straße Lühler Heide beabsichtigte er nach links in die Straße Hunsdorferweg abzubiegen und musste verkehrsbedingt anhalten, um entgegenkommende Fahrzeuge passieren zu lassen. Hierbei fuhr eine 50 -jährige, nachfolgende Frau aus Hünxe mit ihrem Pkw auf den Pkw des 54- Jährigen auf.

Der 54- Jährige, sowie seine 22- jährige Beifahrerin und die 50 -jährige Hünxerin erlitten jeweils schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurden durch Rettungswagen zur ärztlichen Versorgung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Die Schermbecker Landstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen der Straße Landwehr und der Dinslakener Straße zeitweise voll gesperrt. Hierdurch kam es zu Verkehrsstörungen.

Beide Pkw wurden abgeschleppt.

/cd

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

