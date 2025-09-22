Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Täter stehlen Tresor aus Keller

Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

Unbekannte Täter haben in der vergangenen Woche (13.09.-21.09.) aus einem Einfamilienhaus an der Straße An der Rauterskath einen Tresor mit Schmuck gestohlen.

Sie hebelten eine Kellertür auf und verschafften sich so Zugang zu dem Gebäude.

Sie durchsuchten Keller und Wohnräume und nahmen einen Wandtresor mit. Der Einbruch ist erst am 21.09. aufgefallen und wurde dann der Polizei gemeldet.

Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

BH/ 250921-1600

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell