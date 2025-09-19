Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Zeugen einer Unfallflucht gesucht!

Wesel (ots)

Am 18.09.2025 ereignete sich gegen 10:10 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in Voerde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Pkw-Fahrer die Hans-Richter-Straße in Fahrtrichtung Hammweg, als ihm der Unfallverursacher mit einem weißen Kastenwagen, im Kurvenbereich auf seiner Fahrbahnseite entgegenkam. Eine Kollision konnte durch das Ausweichen über den Grünstreifen verhindert werden, der PKW kollidierte schlussendlich hierdurch mit der Leitplanke.

Der gesuchte Fahrzeugführer des weißen Kastenwagens überholte eine Gruppe von fünf Radfahrern im Bereich der Unfallörtlichkeit Hans-Richter-Straße / Alte-Hünxer-Straße, wozu er in den Gegenverkehr fuhr.

Für Sachdienliche Hinweise bitte bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell