Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unbekannte Täter entwenden Dieselkraftstoff aus einem LKW an der BAB 57, Parkplatz Dong

Moers (ots)

In der Zeit von Mittwoch, den 17.09.2025, 22:00 Uhr und Donnerstag, den 18.09.2025, 08:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter etwa 600 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank eines LKW, der auf dem Rastplatz "Dong" abgestellt war.

Bei dem LKW handelt es sich um ein Fahrzeug der Marke Mercedes Actros mit polnischem Kennzeichen.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Tätern geben können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegen.

/cd Ref. 250918-1003

