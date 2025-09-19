Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person

Hamminkeln (ots)

Am Freitagmorgen (19.09.) gegen 05:18 Uhr kam es auf der B 473 (Isselburger Straße) kurz hinter der Anschlussstelle BAB 3 Richtung Bocholt zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr zwischen einem LKW und einem Pkw.

Der Pkw befuhr die Isselburger Straße in Richtung Bocholt, geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit dem LKW zusammen. Hierbei erlitt der PKW Fahrer, ein 34- jähriger Mann aus Bocholt, tödliche Verletzungen. Der 53- jährige LKW Fahrer aus Rhede blieb körperlich unversehrt.

Ein vor Ort eingesetztes Verkehrsunfallaufnahmenteam aus Recklinghausen unterstützt aktuell die Ermittlungen an der Einsatzstelle.

Die Isselburger Straße ist nach wie vor zwischen der Hüttemannstraße und der Straße Loikumer Rott vollständig gesperrt. Hierdurch kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache werden durch das zuständige Verkehrskommissariat geführt und dauern derzeit an. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt.

/cd

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell