Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unbekannte Person wirft Stein von Autobahnbrücke

Polizei sucht Hinweise

Moers (ots)

Am 16.09.25 gegen 06:10 Uhr kam es im Bereich Moers auf der Autobahn 42 in Richtung Dortmund zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Ein 28-jähriger Mann aus Duisburg fuhr mit einem grauen BMW im Autobahnkreuz Kamp-Lintfort auf die A 42. In Höhe der Brücke (Verbandstraße) warf eine unbekannte Person einen Pflaster- oder Ziegelstein auf die Fahrbahn.

Das Auto des 28-Jährigen wurde dadurch beschädigt; der Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei hat im Bereich der Brücke einen grauen Stein gefunden.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Süd in Moers unter Tel.: 02841 / 171-0.

BH/250916-0611

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell