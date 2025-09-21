POL-WES: Sonsbeck - Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 39- jährigem Mann aus Duisburg
Sonsbeck (ots)
Die Polizei suchte seit Freitagabend nach einem 39- jährigen Mann aus Duisburg, wir berichteten
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6121630
Durch einen Zeugenhinweis konnte der Mann heute gegen 13:30 Uhr verletzt, aber lebend in einem Maisfeld in Sonsbeck angetroffen werden.
Er wird aktuell medizinisch versorgt. Unter anderem kam hierbei ein Rettungshubschrauber zum Einsatz, der den 39- Jährigen zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus brachte.
Wir bitten nun darum, das veröffentlichte Bild sowie die Fahndung nach dem 39- Jährigen, die Sie möglicherweise geteilt haben, zu löschen.
Wir bedanken uns bei allen Bürgerinnen und Bürgern für Ihre Mithilfe.
/cd
