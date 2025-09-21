PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 39- jährigem Mann aus Duisburg

Sonsbeck (ots)

Die Polizei suchte seit Freitagabend nach einem 39- jährigen Mann aus Duisburg, wir berichteten

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6121630

Durch einen Zeugenhinweis konnte der Mann heute gegen 13:30 Uhr verletzt, aber lebend in einem Maisfeld in Sonsbeck angetroffen werden.

Er wird aktuell medizinisch versorgt. Unter anderem kam hierbei ein Rettungshubschrauber zum Einsatz, der den 39- Jährigen zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus brachte.

Wir bitten nun darum, das veröffentlichte Bild sowie die Fahndung nach dem 39- Jährigen, die Sie möglicherweise geteilt haben, zu löschen.

Wir bedanken uns bei allen Bürgerinnen und Bürgern für Ihre Mithilfe.

/cd

