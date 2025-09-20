Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten 39-jährigen Mann aus Duisburg

Wesel (ots)

Die Polizei sucht nach einem 39-jährigen Mann aus Duisburg. Dieser wurde am gestrigen Tag um 19:00 Uhr als vermisst gemeldet. Zuletzt Kontakt bestand gestern Abend gegen 22:30 Uhr. Es gibt Hinweise darauf, dass sich der Vermisste in einer psychischen Ausnahmesituation befinden könnte. Der Mann ist circa 185 cm groß und trägt vermutlich dunkelblaue Jeans, ein olivgrünes T-Shirt und graue Schuhe der Marke Adidas mit roten Streifen. Intensive Suchmaßnahmen der Polizei, die durch einen Polizeihubschrauber und Flächen- bzw. Personenspürhunde unterstützt werden, führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten. Die Suchmaßnahmen dauern derzeit an. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort des Mannes machen oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes nimmt die Polizei telefonisch unter 0281 107 1122 oder jeder anderen Polizeiwache im Kreis Wesel entgegen.

