Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Dachstuhlbrand einer Doppelhaushälfte

Moers (ots)

Am Samstag, den 20.09.2025, gegen 12:00 Uhr geriet der Dachstuhl einer Doppelhaushälfte auf dem Merkurweg in Brand. Zu diesem Zeitpunkt waren die Bewohner nicht zu Hause. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand.

Das Wohnhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner sind vorübergehend bei Familienangehörigen untergekommen.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache, die derzeit noch andauern.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

