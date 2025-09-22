Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten- Geburtstagsfeier durch Polizei aufgelöst/ Zwei Beamte durch Widerstandshandlungen verletzt

Xanten (ots)

In einer Gaststätte in Xanten- Marienbaum fand am Samstagabend eine private Feier statt. Nachdem es zu Beschwerden über die zu hohe Lautstärke kam, ermahnten Kräfte der Polizeiwache West die Feiernden mehrfach zur Ruhe. Da die Gäste der Ermahnung nicht nachkamen, sollte die Feier gegen 01:45 Uhr aufgelöst werden.

Bereits bei Eintreffen der zur Auflösung eingesetzten Beamten und Beamtinnen herrschte eine aggressive Grundstimmung bei den anwesenden Personen.

Ein 28-jähriger Mann aus Xanten skandierte beim Eintreffen der Polizei volksverhetzende Parolen und zeigte sich den Beamten gegenüber aggressiv. Unterlassungsanordnungen kam der Xantener nicht nach, weswegen er in Gewahrsam genommen werden sollte.

Bei der Ingewahrsamnahme erhielt ein 55-jähriger Mann aus Xanten, welcher die Maßnahme störte, einen Platzverweis, dem er nur zögerlich nachkam. Als er die Gaststätte schließlich verließ, schlug der 55-Jährige auf den Außenspiegel eines geparkten Streifenwagens. Aufgrund dessen nahmen die Einsatzkräfte den Mann ebenfalls in Gewahrsam.

Ein weiterer 28-jähriger Mann aus Xanten solidarisierte sich wiederum mit dem 55-Jährigen und griff die eingesetzten Beamten an. Auch er wurde in Gewahrsam genommen und der Polizeiwache West in Kamp- Lintfort zugeführt.

Ein 51-jähriger Beamter erlitt durch die Widerstandshandlungen Verletzungen, in deren Folge er keinen Dienst mehr versehen konnte. Ein 26-jähriger Beamter trug leichte Verletzungen davon, verblieb aber weiter dienstfähig.

Die Beamten leiteten Strafverfahren gegen die drei Xantener ein. Ein Arzt entnahm bei Zweien der drei Männer eine Blutprobe.

/HS

