PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten- Geburtstagsfeier durch Polizei aufgelöst/ Zwei Beamte durch Widerstandshandlungen verletzt

Xanten (ots)

In einer Gaststätte in Xanten- Marienbaum fand am Samstagabend eine private Feier statt. Nachdem es zu Beschwerden über die zu hohe Lautstärke kam, ermahnten Kräfte der Polizeiwache West die Feiernden mehrfach zur Ruhe. Da die Gäste der Ermahnung nicht nachkamen, sollte die Feier gegen 01:45 Uhr aufgelöst werden.

Bereits bei Eintreffen der zur Auflösung eingesetzten Beamten und Beamtinnen herrschte eine aggressive Grundstimmung bei den anwesenden Personen.

Ein 28-jähriger Mann aus Xanten skandierte beim Eintreffen der Polizei volksverhetzende Parolen und zeigte sich den Beamten gegenüber aggressiv. Unterlassungsanordnungen kam der Xantener nicht nach, weswegen er in Gewahrsam genommen werden sollte.

Bei der Ingewahrsamnahme erhielt ein 55-jähriger Mann aus Xanten, welcher die Maßnahme störte, einen Platzverweis, dem er nur zögerlich nachkam. Als er die Gaststätte schließlich verließ, schlug der 55-Jährige auf den Außenspiegel eines geparkten Streifenwagens. Aufgrund dessen nahmen die Einsatzkräfte den Mann ebenfalls in Gewahrsam.

Ein weiterer 28-jähriger Mann aus Xanten solidarisierte sich wiederum mit dem 55-Jährigen und griff die eingesetzten Beamten an. Auch er wurde in Gewahrsam genommen und der Polizeiwache West in Kamp- Lintfort zugeführt.

Ein 51-jähriger Beamter erlitt durch die Widerstandshandlungen Verletzungen, in deren Folge er keinen Dienst mehr versehen konnte. Ein 26-jähriger Beamter trug leichte Verletzungen davon, verblieb aber weiter dienstfähig.

Die Beamten leiteten Strafverfahren gegen die drei Xantener ein. Ein Arzt entnahm bei Zweien der drei Männer eine Blutprobe.

/HS

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 09:39

    POL-WES: Dinslaken - Täter stehlen Tresor aus Keller / Polizei sucht Zeugen

    Dinslaken (ots) - Unbekannte Täter haben in der vergangenen Woche (13.09.-21.09.) aus einem Einfamilienhaus an der Straße An der Rauterskath einen Tresor mit Schmuck gestohlen. Sie hebelten eine Kellertür auf und verschafften sich so Zugang zu dem Gebäude. Sie durchsuchten Keller und Wohnräume und nahmen einen Wandtresor mit. Der Einbruch ist erst am 21.09. ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 09:03

    POL-WES: Moers - Dachstuhlbrand einer Doppelhaushälfte

    Moers (ots) - Am Samstag, den 20.09.2025, gegen 12:00 Uhr geriet der Dachstuhl einer Doppelhaushälfte auf dem Merkurweg in Brand. Zu diesem Zeitpunkt waren die Bewohner nicht zu Hause. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Das Wohnhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner sind vorübergehend bei Familienangehörigen untergekommen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache, die derzeit ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 14:37

    POL-WES: Sonsbeck - Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 39- jährigem Mann aus Duisburg

    Sonsbeck (ots) - Die Polizei suchte seit Freitagabend nach einem 39- jährigen Mann aus Duisburg, wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6121630 Durch einen Zeugenhinweis konnte der Mann heute gegen 13:30 Uhr verletzt, aber lebend in einem Maisfeld in Sonsbeck angetroffen werden. Er wird aktuell medizinisch versorgt. Unter anderem kam hierbei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren