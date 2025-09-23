PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Zeugensuche nach Einbruch in Kindertagesstätte

Voerde (ots)

Unbekannte Personen sind in der Zeit von Freitag (19.09.2025), 15:50 Uhr, bis Montag (22.09.2025), 07:00 Uhr, in eine Kindertagesstätte an der Straße "Auf dem Bünder" eingebrochen.

Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Hier durchsuchten sie verschiedene Räume und nahmen Bargeld und Elektronikartikel mit.

Die Polizei sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken, Tel.: 02064-622 0.

EG/250922-0700

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

