Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers- Einbruch bei Container- und Altmetallhändler/ Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Am vergangenen Wochenende verschafften sich unbekannte Personen Zutritt zum Gelände eines Container- und Altmetallhändlers in Moers- Hülsdonk und entwendeten dort Kupferkabel.

Weiterhin brachen sie auf dem Grundstück in eine Lagerhalle ein, in welche sie über das Dach gelangten.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder den Personen machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter 02841-1710 entgegen.

HS/ Ref.: 250922-1120

