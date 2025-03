Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zigarettenautomaten gesprengt

Minden, Porta Westfalica (ots)

(SN) Bisher unbekannte Täter haben am Wochenende in Minden und Porta Westfalica jeweils einen Zigarettenautomaten angegangen.

Den gegenwärtigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen zufolge sorgten mindestens zwei augenscheinlich männliche Personen am Samstag gegen 19.50 Uhr für die Detonation eines Zigarettenautomaten an der Straße "Meißener Bruch". Ob und wieviel Beute die etwa 180 cm großen und dunkel gekleideten flüchtigen Täter machten, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

In der Nacht zu Sonntag meldete man der Polizeileitstelle gegen 4 Uhr auch einen lauten Knall an der Ecke Am Rottbrink / Brandenburger Straße in Porta Westfalica. Die entsandte Streifenwagenbesatzung konnte vor Ort jedoch keine Personen mehr feststellen. Später bemerkte man aber eine Sachbeschädigung an dem dortigen Zigarettenautomaten.

Am folgenden Abend informierte man die Polizei gegen 20.35 Uhr über vier Personen an der gleichen Örtlichkeit, die sich in Verbindung mit Knallgeräuschen an dem Ausgabegerät zu schaffen machten. Auch hier entfernte man sich vor Ankunft der Gesetzeshüter von Ort und Stelle. Beute machten die Täter in diesen beiden Fällen in Porta Westfalica offenbar nicht. Alle Unbekannten sollen während der Tat am Sonntagabend mit Kapuzenpullovern bzw. Kapuzenjacken bekleidet gewesen sein.

Wer zu den Tatzeitpunkten im Bereich der Tatorte sowie in den umliegenden Straßen verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte unter der Rufnummer (0571) 88660 an die Ermittler der hiesigen Kriminalpolizei.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell