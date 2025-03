POL-MI: Autofahrt endet am Straßenbaum

Minden (ots) - (TB) Nachdem ein Mindener am Mittwochabend mit seinem Wagen in ein geparktes Fahrzeug fuhr, überschlug sich der Autofahrer mit seinem Gefährt. Die beiden Insassen des Hondas verletzten sich leicht. Der 27-Jährige befuhr gegen 21:50 Uhr die Knappstraße in Richtung Ziegeleiweg. Hierbei krachte der Civic-Fahrer in das Heck eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Tesla. Infolge der Kollision überschlug ...

mehr