POL-MI: Autofahrer fährt in geparkten Wagen

Minden (ots)

(TB) Nachdem ein Mindener am Mittwochabend mit seinem Wagen in ein geparktes Fahrzeug fuhr, überschlug sich der Autofahrer mit seinem Gefährt. Die beiden Insassen des Hondas verletzten sich leicht.

Der 27-Jährige befuhr gegen 21:50 Uhr die Knappstraße in Richtung Ziegeleiweg. Hierbei krachte der Civic-Fahrer in das Heck eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Tesla. Infolge der Kollision überschlug sich der Honda und landete auch dem Dach liegend in einem angrenzenden Gartenzaun. Der Fahrer sowie seine 19-jährige Beifahrerin verletzten sich leicht und wurden zur ambulanten Behandlung dem Johannes Wesling Klinikum zugeführt. Aufgrund des Verdachts, unter Einwirkung von Drogen gefahren zu sein, wurde dem Mindener im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der nicht mehr fahrbereite Honda wurde abgeschleppt.

