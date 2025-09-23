Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Einbruch in Lebensmittelgeschäft- Zeugen gesucht

Moers (ots)

Am Montag, den 22.09.2025, kam es gegen 04:45 Uhr zu einem Einbruch in eine Discounter-Filiale auf der Franz-Haniel-Straße.

Bislang unbekannte Personen öffneten gewaltsam die automatische Ausgangstür und gelangten in das Objekt.

Sie stahlen nach bisherigen Erkenntnissen Tabakwaren in unbestimmter Menge.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Diese werden auf der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 entgegen genommen.

EG/250922-0500

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell