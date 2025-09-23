Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Fahrer eines E-Scooters bei Verkehrsunfall verletzt

Hamminkeln (ots)

Am 23.09.2025, gegen 08:40 Uhr, ereignete sich im Bereich des Kreisverkehrs Weberstraße/ Nordbrocker Straße ein Verkehrsunfall bei dem der 72- jährige Fahrer eines E-Scooters durch die Kollision mit einem LKW verletzt wurde.

Der 72- jährige Hamminkelner fuhr entlang der Bocholter Straße rechtsseitig auf dem dortigen Radweg in Richtung Nordbrocker Straße. In gleicher Richtung war ein 31- jähriger Litauer mit seinem Lkw unterwegs.

Im Bereich des Kreisverkehrs setzte der 31- Jährige seine Fahrt in Richtung Nordbrocker Straße fort und verließ den Kreisverkehr. Der 72 -Jährige beabsichtigte die Nordbrocker Straße auf dem Radweg zu queren um seine Fahrt in Richtung Krechtinger Straße fortzusetzen.

Es kam zur Kollision wobei sich der 72- Jährige schwere Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

Im Bereich der Unfallstelle kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell