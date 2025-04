POL-PDNR: Geschädigter nach Unfallflucht auf K19 gesucht

Neuwied (ots) - Am 31.03.25 gegen 14 Uhr kam es im Bereich vor der "Neuwied Galerie", in der Heddesdorfer Straße 4, zu einem versuchten Handtaschenraub zum Nachteil einer Frau. Ein unbekannter Täter versuchte der Geschädigten die Handtasche zu entreißen, was ihm aber nicht gelang, da diese sich wehrte. Zudem wurden durch ihre Rufe Passanten aufmerksam, die den Täter aufforderten, die Geschädigte in Ruhe zu lassen. ...

