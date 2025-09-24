Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck- Einbruch in Einfamilienhaus/ Polizei sucht Zeugen

Schermbeck (ots)

Zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagabend brachen Unbekannte in ein freistehendes Wohnhaus in Schermbeck ein.

Die Tatverdächtigen hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten mehrere Räume und Schmuckschatullen im Inneren des Hauses.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand können zur Beute noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei bittet Personen, die die Tat oder die Tatverdächtigen beobachtet haben, sich bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-6220 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell