PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck- Einbruch in Einfamilienhaus/ Polizei sucht Zeugen

Schermbeck (ots)

Zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagabend brachen Unbekannte in ein freistehendes Wohnhaus in Schermbeck ein.

Die Tatverdächtigen hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten mehrere Räume und Schmuckschatullen im Inneren des Hauses.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand können zur Beute noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei bittet Personen, die die Tat oder die Tatverdächtigen beobachtet haben, sich bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-6220 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 09:05

    POL-WES: Kreis Wesel - Kostenlose Pedelec-Trainings der Polizei in den Herbstferien

    Kreis Wesel (ots) - Die Kreispolizeibehörde Wesel bietet in den Herbstferien wieder kostenlose E-Bike/ Pedelec-Trainings an. Diese dauern etwa drei Stunden und setzen sich aus drei Bereichen zusammen: Es gibt eine theoretische Einweisung mit der Abgrenzung vom Fahrrad zum Pedelec und die Polizei informiert über Neuerungen und Regeln im Straßenverkehr. Die ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 09:04

    POL-WES: Kreis Wesel - Kostenlose Pedelec-Trainings der Polizei in den Herbstferien

    Kreis Wesel (ots) - Die Kreispolizeibehörde Wesel bietet in den Herbstferien wieder kostenlose E-Bike/ Pedelec-Trainings an. Diese dauern etwa drei Stunden und setzt sich aus drei Bereichen zusammen: Es gibt eine theoretische Einweisung mit der Abgrenzung vom Fahrrad zum Pedelec, die Polizei informiert über Neuerungen und Regeln im Straßenverkehr. Die Teilnehmenden ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 15:05

    POL-WES: Hamminkeln - Fahrer eines E-Scooters bei Verkehrsunfall verletzt

    Hamminkeln (ots) - Am 23.09.2025, gegen 08:40 Uhr, ereignete sich im Bereich des Kreisverkehrs Weberstraße/ Nordbrocker Straße ein Verkehrsunfall bei dem der 72- jährige Fahrer eines E-Scooters durch die Kollision mit einem LKW verletzt wurde. Der 72- jährige Hamminkelner fuhr entlang der Bocholter Straße rechtsseitig auf dem dortigen Radweg in Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren