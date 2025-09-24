POL-WES: Kreis Wesel - Kostenlose Pedelec-Trainings der Polizei in den Herbstferien
Kreis Wesel (ots)
Die Kreispolizeibehörde Wesel bietet in den Herbstferien wieder kostenlose E-Bike/ Pedelec-Trainings an. Diese dauern etwa drei Stunden und setzen sich aus drei Bereichen zusammen:
Es gibt eine theoretische Einweisung mit der Abgrenzung vom Fahrrad zum Pedelec und die Polizei informiert über Neuerungen und Regeln im Straßenverkehr. Die Teilnehmenden können einen Reaktionstest auf einem Pedelec-Simulator absolvieren und es gibt auch ein fahrpraktisches Training mit dem eigenen Pedelec.
Falls Sie ihr Pedelec polizeilich codieren lassen möchten, bringen Sie bitte auch die Kaufunterlagen/ Fahrradpass mit.
Eine Anmeldung für die Teilnahme am Training ist erforderlich! Tel.: 0281 / 107 - 7777 E-Mail: pedelectraining.wesel@polizei.nrw.de
Trainings finden an folgenden Terminen statt:
Montag, 13.10.2025, 09:00 - 12:00 Uhr, Xanten, Willi-Fährmann-Gesamtschule, Heinrich-Lensing-Str. 3
Mittwoch, 15.10.2025, 09:00 - 12:00 Uhr, Moers, Adolf-Reichwein Grundschule, Reichweinstr. 2
Donnerstag, 16.10.2025, 09:00 - 12:00 Uhr, Schermbeck, Grundschule Schermbeck, Weseler Str. 12
Freitag, 17.10.2025, 09:00 - 12:00 Uhr, Dinslaken, Gesamtschule Hiesfeld, Kirchstr. 65
Dienstag, 21.10.2025, 09:00 - 12:00 Uhr, Wesel, Ida-Noddack GS, Paulinum, Martinistr. 12
Mittwoch, 22.10.2025, 09:00 - 12:00 Uhr, Alpen, Grundschule Alpen, Zum Wald 16
Freitag, 24.10.2025, 09:00 - 12:00 Uhr, Hamminkeln, Gesamtschule Hamminkeln, Diersfordter Str. 32
