Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zeugensuche nach Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Moers (ots)

In der Zeit von Mittwoch, den 24.09.2025, 21:15 Uhr bis Donnerstag, den 25.09.2025, 04:18 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Personen Zugang in ein Lebensmittelgeschäft an der Klever Straße.

Diese verschafften sich durch das Aufhebeln zweier Schiebetüren Zugang in das Geschäft und stahlen im Weiteren eine bislang unbekannte Anzahl an Tabakwaren.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-1710 zu melden.

/cd Ref. 250925-0517

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
