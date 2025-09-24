Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel- Zeugen nach Einbruch in Friseurgeschäft gesucht

Wesel (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen unbekannte Personen in die Geschäftsräume eines Friseurs an der Friedenstraße im Stadtteil Fusternberg ein.

Die Tatverdächtigen schlugen eine Scheibe der Geschäftsfront ein und stahlen Bargeld aus dem Friseursalon.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Tathergang und zu den handelnden Personen. Melden Sie sich bitte bei der Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281 1070.

HS/Ref.: 250923-1030

